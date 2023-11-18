السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

جريدة الدستور

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في جمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة إلكترونيًا من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

الضغط على أيقونة "تكافل وكرامة".

إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام.

تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المتقدم.

الضغط على "استعلام".

بعد الضغط على "استعلام"، ستظهر أمام الراغب في الاستعلام جميع المعلومات المتعلقة بحالته، بما في ذلك ما إذا كان يحق له صرف معاش تكافل وكرامة أم لا.

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شروط تقديم تكافل وكرامة 

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

يشترط للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيم في مصر بشكل دائم.

أن يكون من الأسر الفقيرة أو الأولى بالرعاية.

أن لا يزيد دخل الأسرة عن 4500 جنيه شهريًا.

رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة.. والأوراق المطلوبة

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن الكارت الموحد للخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

قيمة معاش تكافل وكرامة

تبلغ قيمة المعاش المستحق من برنامج تكافل وكرامة 450 جنيهًا شهريًا لكل أسرة.

الطريقة التي يتم بها صرف المعاش من برنامج تكافل وكرامة

يتم صرف المعاش من برنامج تكافل وكرامة من خلال فروع البنك الأهلي المصري، وذلك من خلال بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا.

القنوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أسماء الجديد من برنامج تكافل وكرامة

بالإضافة إلى الاستعلام الإلكتروني من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، يمكن أيضًا الاستعلام عن أسماء المستفيدين من البرنامج من خلال القنوات التالية:

الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680.

البريد الإلكتروني للبرنامج على العنوان [email protected].

مكاتب الشئون الاجتماعية.

شروط تقديم تكافل وكرامة الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى قيمة معاش تكافل وكرامة

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