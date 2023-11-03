برقم البطاقة.. الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة يتم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، ويبحث عنه الكثير من المتقدمين الذين استوفوا الشروط.

ونوضح من خلال هذا التقرير كل من

كيفية الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

ما الفرق بين معاش تكافل ومعاش كرامة

خطوات الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/

ابحث عن خيار “معاش تكافل وكرامة” على الموقع ومن ثم الدخول عليه.

قم إدخال الرقم القومي الخاص بك.

بعد إدخال الرقم القومي، انقر على زر “استعلام”.

نتيجة الاستعلام

ستظهر لك نتيجة الاستعلام على النحو التالي:

إذا كنت مستفيدًا من برنامج تكافل وكرامة: ستظهر لك بياناتك الشخصية وقيمة المعاش الذي تستحقه.

إذا كنت غير مستفيد من برنامج تكافل وكرامة: ستظهر لك رسالة تفيد بأنه لا يوجد بيانات مسجلة باسمك في البرنامج.

الكشف عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

لم يتم الإعلان رسميًا عن الكشف عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة حتى الآن وعادةً ما يتم الإعلان عن ذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

لكي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة يجب أن تنطبق عليك الشروط التالية:

أن تكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ألا يزيد دخل الأسرة عن 400 جنيه شهريًا.

ألا يكون المتقدم يمتلك أي عقارات أو أراضي أو أموال في البنوك.

ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه شهريًا.

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الفرق بين تكافل وكرامة

يختلف برنامج تكافل عن برنامج كرامة في عدة نقاط، أهمها:

برنامج تكافل: يستهدف الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في سن الدراسة.

برنامج كرامة: يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين فوق سن 65 عامًا.

قيمة المعاش: يحصل المستفيد من برنامج تكافل على 1200 جنيه شهريًا، بينما يحصل المستفيد من برنامج كرامة على 500 جنيه شهريًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف المعاشات من خلال فروع البريد المصري، في منتصف كل شهر.

يمكن تقديم طلب الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية أو من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.