يبحث من قاموا بـ التسجيل في برنامج تكافل وكرامة عن خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

وتدور التساؤلات حول:

كيف استعلم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

ما هو الجديد في تكافل وكرامة؟

متى يتم صرف معاش تكافل وكرامة بعد التقديم؟

خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/

اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة والضغط على عبارة «استعلم عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

الضغط على زر «استعلام».

ستظهر النتيجة على الفور، والتي ستوضح ما إذا كان الطلب قد تم قبوله أم لا، في حالة القبول، ستظهر معلومات إضافية حول نوع الدعم الذي سيحصل عليه المتقدم، وتاريخ ومكان صرف المعاش.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة هاتفيًا

يمكن أيضًا الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الاتصال بالرقم المختصر 1442، أو من خلال زيارة أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية.

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متى يتم صرف معاش تكافل وكرامة بعد التقديم؟

يتم صرف معاش تكافل وكرامة في يوم 15 من كل شهر، من خلال مكاتب البريد أو مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في مصر بشكل دائم.

أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة من البرنامج، وهي:

الأسر الفقيرة.

كبار السن فوق سن 65 عامًا.

ذوي الإعاقة.

الأيتام.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

صورة من تقرير الدخل الشهري للأسرة.

صورة من تقرير الإعاقة في حالة المتقدم من ذوي الإعاقة.