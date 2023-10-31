الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بهذه الشروط.. تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

الرقم القومي
الرقم القومي

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والتي تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة المخصص للفئات المستحقة وهي الأسرة والمرأة والمسنين والأيتام والأطفال والشباب. 

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

 في هذا التقرير يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، وكذلك شروط استحقاق تكافل وكرامة وفق وزارة التضامن الاجتماعي. 

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 

https://tk.moss.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة 

الضغط على كلمة استعلام كي تظهر النتيجة 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. موعد صرف معاشات نوفمبر

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة المرأة المتزوجة 

يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على معاش تكافل وكرامة بشرط ألا تكون  عاملة بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه والا تتقاضى معاش تأميني او مساعدة ضمانية

كذلك يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة بشرط أن يكون لديها أبناء من حديثي الولادة وحتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

ألا يكون اولادها الملتحقين بالتعليم في المدارس الخاصة 

في هذه الحالة يمكن توفير الأوراق اللازمة وتسليمها إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لها في المنطقة السكنية وهي 

صورة البطاقة سارية 

صورة شهادة ميلاد لجميع الافراد في الاسرة 

صور قيد مدرسي للابناء الملتحقين بالتعليم  وقيد للأبناء في التعليم الجامعي 

صورة قسيمة الزواج 

قيمة معاش تكافل وكرامة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاش تكافل وكرامة بمبلغ معين ولكنه زاد في التوجيه الجديد الذي أعلنه  الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سبتمبر الماضي حيث زادت قيمة معاشات تكافل وكرامة لأصحابها كالتالي

للأسر المستفيدة 718.75  جنيه  وهو نفس المعاش المخصص للمرأة المتزوجة 

للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة  646.88 جنيه

للأيتام 503.13 جنيه

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رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.. وخطوات التسجيل بالرقم القومى

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التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الاستعلام

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