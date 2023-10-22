من هنا رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

ترتفع معدلات البحث عن بوابة الاستعلام والشكاوى لـ برنامج تكافل وكرامة والتي يهتم بها الكثير من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وتقدموا بطلب من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة الذي يأتي ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات المستحقة.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

في هذا التقرير نوضح خطوات الوصول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة سواء للاستعلام عن الأسماء الجدد بالرقم القومي أو تقديم شكوى.

الوصول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.

بعد ادخال رقم البطاقة الشخصية لصاحب كارت تكافل أو كرامة يمكن الاختيار اما الاستعلام عن المعاش أو تقديم شكوى

قيمة معاش تكافل وكرامة

في ظل حرص الدولة على الفئات المستحقة من معاش تكافل وكرامة وفي ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة مع استمرار التقلبات السياسية للعالم أجمع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواكبة هذه التغيرات لذلك أعلن عن زيادة جديدة لمعاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% ومن المتوقع أن يتم صرف القيمة الجديدة للمعاشات من نوفمبر القادم بعد أن تطبيق القرار بشكل رسمي للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات والقطاعات التي شملها قرارات الزيادة الاستثنائية.

قيمة معاش تكافل وكرامة للأسرة المستفيدة 718.75 جنيه.

قيمة معاش تكافل وكرامة للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 646.88 جنيه.

قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام 503.13 جنيه

شروط الموافقة للحصول على معاش تكافل وكرامة

تلبية كافة بيانات التقدم لبرنامج تكافل وكرامة والدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة

يجب أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر

عدم وجود أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.