“تكافل وكرامة” من أهم برامج الحماية الاجتماعية ودشنتها الدولة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم.

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي اختيار الأسر التي تحتاج تكافل وكرامة وفق بعض الشروط، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

النقر على أيقونة "تكافل وكرامة".

النقر على أيقونة "استعلام عن نتيجة طلبك".

إدخال الرقم القومي للمرأة المتزوجة.

الضغط على أيقونة "بحث".

وستظهر نتيجة الطلب، والتي تتضمن حالة الطلب، سواء كان "مقبول"، أو "مرفوض"، أو "قيد المراجعة".

يمكن أيضًا الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال تطبيق "تكافل وكرامة"، والذي يمكن تحميله من خلال متجر Google Play أو متجر App Store.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على تكافل وكرامة، وهي: المسنين، والأرامل والمطلقات، والحاضنات لأطفال، والأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن المستندات المطلوبة للتقديم على برنامج تكافل وكرامة فهي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته.

وصورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق، صورة شهادة الوفاة للزوج / الزوجة.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

صورة قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا.

صورة بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجد.