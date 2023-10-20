رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى فقط

نقدم للمواطنين رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي فقط، حيث يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، والسوشيال ميديا، حيث أتاحت الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والتي تعد أحد أهم الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة 2023.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي فقط

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في مشروع تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية: اختيار استعلام عن نتيجتك.

الخطوة الثالثة: ادخال الرقم القومي.

الخطوة الرابعة: تحديد كلمة استعلام.

الخطوة الخامسة: يظهر أمامك جميع البيانات والمعلومات التفصيلية، وأيضًا حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة تتمثل في التالي:

الشرط الأول: أن تكون الجنسية مصرية.

الشرط الثاني: أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل.

الشرط الثالث: أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

الشرط الرابع: أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

هل يوجد اعتراض على رفض طلب التسجيل في مشروع تكافل وكرامة؟

نعم، يحق للمتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب من خلال تقديم شكاوي على الموقع الرسمي لوزارة التضامن.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وفي هذا الصدد، تأتي الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة كالآتي:

• الأسرة

• الطفل

• المرأة

• ذوي الإعاقة

• المسنين

• الشباب

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

وفي سياق متصل، يستطيع المواطنين التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم الأوراق المطلوبة التالية:

1- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.