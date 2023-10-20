الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ترتفع معدلات البحث عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي كي يمكن لأصحاب المعاشات المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة الاستعلام عن بطاقتهم أو تقديم شكوى.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وخطوات الاشتراك في البرنامج للفئات المستحقة. 

يمكن الوصول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا 

https://tk.moss.gov.eg/

تظهر صفحة مكتوب  فيها الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة

ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة

ثم يوجد خياران إما استعلام أو تسجيل شكوى 

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة  بتجهيز بعض المستندات والتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها منطقتك وتسليمها هناك 

صور بطاقة الرقم القومى سارية للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنه، قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام، صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين 

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

"السفيرة عزيزة".. النساء الأكثر استفادة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 85%

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الفرق بين معاش تكافل ومعاش كرامة 

توضح وزارة التضامن الاجتماعي الفرق بين معاش تكافل وهو مساعدة نقدية مشروطة يمثل استحقاق أسري، ويتم منحه للأسر الذين يعانون من مستوى معيشي ضعيف نتيجة الدخل القليل، أو عدم امتلاكهم لأملاك خاصة بهم، ولكن مع وجود شرط أن تكون لدى الأسرة أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويكون من الاطفال من هم مسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

أما معاش كرامة يمثل استحقاق فردي يختص بالمسنين  من تخطى سنهم 65  عام فأكثر وكذلك يستهدف الأشخاص ذوو الاعاقة والتي تصل نسبتها أكثر من 50% ويكون بعد إجراء كشف طبي يثبت الإعاقة. 

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى فقط

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زيادة معاش تكافل وكرامة 2023.. تعرف على الزيادة وموعد الصرف

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