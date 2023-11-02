الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بالرقم القومي.. الاستعلام عن تكافل وكرامة والأسماء الجدد

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي ومعرفة الأسماء الجديدة من أبرز الأشياء التي يتسائل عنها آلاف من المواطنين في جميع المحافظات حيث ارتفعت عمليات البحث على "جوجل" من قبل مستفيدي ومستحقي معاش تكافل وكرامة خلال الساعات الأخيرة.

ويرغب الكثيرون في معرفة خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة للأسماء الجدد، وذلك بالتزامن مع بداية حلول شهر نوفمبر 2023، وتستعرض "الدستور" التفاصيل في هذا التقرير

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

  • يمكن معرفة أسماء المستجدين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، من خلال الاستعلام عنها بالخطوات التالية:
  • أدخل مباشرة على موقع الاستعلام من هنـــــــا.
  • سجل الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش.
  • انقر على مربع الاستعلام.
  • تظهر أمامك نتيجة الاستعلام وتوضح لك قبولك أو رفضك مع توضيح السبب من الرفض إذا تم.
  • سجل بياناتك مع تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية.

من هنا.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بالرقم القومى

المستندات المطلوبة للتقديم على برنامج تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن بعض المستندات اللازمة من أجل تقديم على برنامج تكافل وكرامة، وأهم التفاصيل عن هذا الأمر وهي كالتالي:

  • التأكد من عدم امتلاك طالب برنامج تكافل وكرامة أي عقارات أو أرض أو مقتنيات ثمينة.
  • تقدم الزوجة طالبة تكافل وكرامة شهادة وفاة الزوج.
  • إرسال نسخة من إقرار الوصية على الأبناء اليتامي.
  • إرفاق وثيقة رسمية من قبل اللجان الطبية التي تم التصريح بها.
  • وجود الوثائق التي تثبت حالة العائلة إذا كان أحد أفراد الأسرة في السجن.
  • إرفاق شهادات الطلاق أو الهجرة في حال وقع الطلاق عند طالبة الدعم.
  • وجود صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة، تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بإعاقة.

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شروط الاستفادة من تكافل وكرامة 

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد بعض الشروط للاستفادة من هذا الضمان، ومنها التالي:

  • وجود تقرير واضح عن طالب التكافل وأسرته مع توضيح الفئات العمرية لكافة أفراد الأسرة.
  • أن يحمل طالب المعاش الجنسية المصرية وجميع أفراد أسرته.
  • كافة الوثائق المحددة يجب تقديمها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد من معاش تكافل وكرامة 

  • العبور على موقع تكافل وكرامة.
  • قم باختيار خدمة الدعم الخاصة بـ تكافل وكرامة.
  • سجل رقم هويتك بالتفصيل.
  • يتم وصول النتائج في دقائق بسيطة.

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من هنا.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

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من هنا.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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