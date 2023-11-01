الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر، خلال الفترة الجارية، للاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، بالتزامن مع زيادة معاش الدعم النقدي بنسبة 15% بناء على التوجيهات الرئاسية.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بالرقم القومي، عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج الحماية الاجتماعية.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بالرقم القومي للمتقدم، من خلال تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر رابط moss.gov.eg، ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • الضغط على أيقونة تكافل وكرامة.
  • إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للشخص المتقدم.
  • تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
  • إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  • الضغط على كلمة «استعلام».
  • الانتظار ثواني لتظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

وفي حالة قبول وجود الاسم ضمن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، يتعين على المتقدم التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع إليها، لتقديم المستندات التالية:-

  • صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.
  • قيد طالب جامعي بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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