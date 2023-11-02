من هنا.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

يكثر البحث عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وهي المخصصة لمعرفة الكثير من المعلومات عن المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة أو الاستعلام عن نتيجة تقديمهم أو تقديم شكوى متعلقة بالبرنامج.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

في هذا التقريير تجد رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام.

وزارة التضامن الاجتماعي هي المسؤولة بشكل رسمي عن برنامج تكافل وكرامة، ويمكن من خلالها الوصول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.

بعد فتح الرابط يكتب صاحب كارت تكافل وكرامة سواء المشترك بالفعل أو المنتظر قبوله بالبرنامج رقم البطاقة القومية الخاصة به والضغط على الايقونة التي يرغب في الابحث عنها سواء الاستعلام لمعرفة نتيجة التقديم أو تسجيل شكوى لكتابة شكوى خاصة به ولها علاقة ببرنامج تكافل وكرامة.

معاش كرامة لذوي الاحتياجات الخاصة

ينقسم برنامج تكافل وكرامة لقسمين تكافل خاص بالأسر أم كرامة فهو خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، من أجل التقديم للحصول على معاش كرامة من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يجب الخضوع لكشف طبي أولا من خلال الرابط التالي من هنا.

مع العلم أنه الحجز من جهاز متصل بطابعه لطباعة الاستمارات

يتم ملء البيانات التالية

الرقم القومي

الاسم رباعي

تاريخ الميلاد

النوع

محافظة السكن - مدينة السكن- العنوان

الحالة الإجتماعية

الوظيفة

التليفون

نوع الاعاقة ( إعاقة حركية- إعاقة ذهنية - طيف توحد -أمراض مزمنة -إعاقة سمعية - إعاقة بصرية).

ثم الضغط على حفظ البيانات.

بعد التقديم يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول علي معاش كرامة من هنا.

كتابة الرقم القومي والضغط على بحث، مع ضرورة التأكد من الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي، وبعد إتمام الكشف الطبي يجب الذهاب إلى وحدة الشئون الاجتماعية التابعة لمنطقتك السكنية لاستكمال الأوراق.

وفي حالة ظهور رسالة غير مستوفي الأوراق يجب تجهيز الأبحاث والاشعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.