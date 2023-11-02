الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط شغال.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023، حيث اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني وذلك بدأ الكثير من المواطنين في التساؤل حول كيفية الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

في السطور التالية نستعرض لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى، وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم عليه.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

في الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.
الخطوة الثانية: اختيار "معاش تكافل وكرامة" علي الموقع قم الدخول فيه.
الخطوة الثالثة: ادخال الرقم القومي الخاص بك.
الخطوة الرابعة: الضغط علي أيقونة "استعلام".

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

في هذا الصدد، يستطيع المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

أولا: الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي التالي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.
ثانيًا: اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك».
ثالثًا: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.
رابعًا: الضغط على أيقونة «استعلام».
خامسًا: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء سارية أو متجمدة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بالرقم القومى

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

الشرط الأول: ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
الشرط الثاني: ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية أخري.
الشرط الثالث: أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثو الولادة حتي سن 18 عامًا على أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 عامًا مقيدين بمراحل التعليم المختلفة.
الشرط الرابع: أن يكون المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.
الشرط الخامس: أن يكون المتقدمين من أصحاب العجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويتم إثباته بالفحص الطبي.
الشرط السادس: أن يكون المتقدمين من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم.
الشرط السابع: المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا.
الشرط الثامن:  الأبناء الأكبر من 18 سنة ومقيدون بالتعليم لكنهم مهجوره العائل.

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من هنا.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

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