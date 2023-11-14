الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الرقم القومي
الرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة واحدة من الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من  ذوي الهمم تسهيلًا عليهم في الانتهاء من الإجراءات المتبعة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

توفر وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023 من خلال الضغط على الرابط التالي https://www.moss.gov.eg، انقر على علامة التبويب "الخدمات المتكاملة".

انقر على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة"، أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص لذلك، اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك، بما في ذلك رقم الكارت، وتاريخ إصداره، وتاريخ انتهاء صلاحيته، ونوع الإعاقة.

وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك،  سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة مثل الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية، أو الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية.

ويمنح كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين العديد من المزايا، كالاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، الحصول على الإعفاءات الضريبية والتأمينية، الحصول على فرص العمل والتوظيف حيث أكد القانون على توفير 5%  من الوظائف لذوي الهمم. 

 

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كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة

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