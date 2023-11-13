الإثنين 13 نوفمبر 2023
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مصر

بالخطوات.. استعلم عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يتساءل الكثير من ذوي الإعاقات عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تعد أساسية لإجراء الكشف الطبي والوظيفي والاستفادة من المميزات التي توفرها الدولة لتحسين حياتهم، ومن أبرزها توفير وحدات ضمن شقق الاسكان الاجتماعي وسيارات معفاة من الجمارك فضلًا عن كروت لاستقلال وسائل النقل العام.

الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023

وتصدر البحث عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وفي السطور الآتية يقدم "الدستور" خطوات ورابط استعلام نتيجة الكشف الطبي لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي. يمكن لأصحاب الإعاقات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بعد توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي تحدد صلاحية المتقدم للحصول على هذه البطاقة.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وقد أعلنت «وزارة الصحة» عن عدة خطوات للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وذلك بالتعاون مع منظومة التضامن الاجتماعي والتي جاءت وفقًا للآتي:

- الدخول إلى  موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر هذا الرابط.

- اختيار قسم أخبارنا.

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات الاستعلام

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها للمعاقين

- الضغط على رابط «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة»

- اختر استعلام.

- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على بح

- يظهر على الفور أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

موعد نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 

وقد أجابت وزارة الصحة على سؤال الكثير من ذوي الهمم الذين أجروا الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فأشارت إلى  أن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تظهرعادة خلال 14-10 أيام، إذ يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الحالات المستحقة  لكارت الخدمات المتكاملة إذ يُمنح لذوي الإعاقات فقط وذلك  لمساعدة أصحاب الإعاقات في الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون، مشيرة إلى أن كارت الخدمات المتكاملة يصدر  بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأورجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

اقرأ أيضًا: لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القوم

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