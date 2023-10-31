الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات الاستعلام

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة من الآليات التي اعتمدتها الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم، وتتولى وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وفق بعض الشروط التي حددتها مسبقًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات الاستعلام

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم الراغبين في تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة بزيارة موقع وزارة الصحة أو الضغط مباشرة على الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg/Edit.aspx

كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم تحديد نوع الإعاقة، ثم مكان الكشف، وكتابة التاريخ، واضغط على حفظ البيانات. 

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها للمعاقين

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 

يستطيع الحاصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، من خلال موقع  وزارة التضامن الاجتماعي، واضغط على  الرابط التالي https://rdis.moss.gov.eg، أدخل رقمك القومي، اضغط على "بحث"، ستظهر أمامك حالة الطلب، سواء كان "تم الكشف" أو "تم إرسال الطلب للتضامن" أو "تم إصدار البطاقة".

عادةً ما تظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة خلال 14-10 أيام، يتم ربط نتيجة الكشف الطبي بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة. 

الإعاقات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الإعاقات التي  تستحق كارت الخدمات المتكاملة، وهى علاقات الذهنية، مثل التخلف العقلي، واضطراب طيف التوحد، واضطرابات النمو الأخرى.

الإعاقات البصرية، مثل العمى، وضعف البصر.

الإعاقات السمعية، مثل الصمم، وضعف السمع.

الإعاقات الحركية، مثل الشلل الدماغي، والشلل النصفي، والعجز الحركي.

الإعاقات الحسية، مثل ضعف السمع، وضعف التذوق، وضعف الشم.

الإعاقات النفسية، مثل الاضطرابات النفسية، والاضطرابات العقلية.

الإعاقات المزمنة، مثل أمراض القلب، وأمراض الرئة، وأمراض الكلى.

الإعاقات الخلقية، مثل الشذوذات الخلقية، وتشوهات النمو.

يتم تحديد درجة الإعاقة لكل شخص من خلال الكشف الطبي الذي يتم إجراؤه في أحد مراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة.

وتقسم درجات الإعاقة إلى 3 درجات: 

درجة أولى: تتراوح نسبة الإعاقة بين 75% و100%.

درجة ثانية: تتراوح نسبة الإعاقة بين 50% و74%.

درجة ثالثة: تتراوح نسبة الإعاقة بين 35% و49%.

ويمنح الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة والشديدة جدًا (درجة أولى وثانية) بطاقة الخدمات المتكاملة ودمجهم في التعليم والعمل، أما الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة (درجة ثالثة) فيحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن لا يتم دمجهم في التعليم والعمل.

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رابط مباشر.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

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