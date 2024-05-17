وفاة سيدة وإصابة 2.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة طما بسوهاج

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص "جميعهم مصابون واحدة توفيت نتيجة إصابتها"- طرف ثان "شخصان") لخلافات حول الجيرة، تبادلوا خلالها التعدي بالضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثاني أعيرة نارية من بندقية آلية "ضُبطت" كانت بحوزته تجاه الطرف الأول فأحدث إصابتهم والتى أسفرت عن وفاة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة اثنين منهم بندقية آلية “المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- فرد محلى وعدد من الطلقات”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.