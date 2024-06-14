"ولاد رزق" يترجم نجاحه فى شباك التذاكر بـ8 ملايين جنيه

حالة نجاح كبيرة يشهدها فيلم “ولاد رزق” الذي يحمل اسم “القاضية” في سوق شباك التذاكر المصري، ترجمها بتحقيقه مساء أمس الخميس إيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانه اليومي بالإيرادات، إن الفيلم انتزع صدارة الأعمال المشاركة في الموسم السينمائي الجاري والذي يعد موسم أفلام عيد الأضحى، حيث حقق إيرادًا وصل الى 8,120,261 مليون جنيه.

قصة فيلم ولاد رزق 3

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي وكريم عبدالعزيز والفنان إياد نصار وأسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.