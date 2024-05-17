ضبط 6 وإحباط محاولة للتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الهرم

نجحت أجهزة البحث الجنائي في الجيزة، في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في إطار ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر 6 عمال، مقيمين بمحافظتى القاهرة وسوهاج، وبحوزتهم "الأدوات المستخدمة فـى الحفر" كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.