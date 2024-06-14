الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى اتصال هاتفى.. وزيرة الهجرة تتواصل مع ذوى الشقيقين المتوفيين بالسعودية وتعرب عن تعازيها لهم

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

اطمأنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن عودة جثماني شقيقين مصريين "محمد عطا" و"خالد عطا"، اللذين توفيا في المملكة العربية السعودية إثر سقوطهما أثناء عملهما في المنطقة الصناعية بالرياض، حيث أكدت الوزيرة أن الوزارة تقف إلى جانبهم ذويهما في هذا الوقت العصيب.

وفي اتصال هاتفي بذوي الشابين، قدمت وزيرة الهجرة خالص عزائها، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مضيفة أن الراحلين تركا حزنًا عميقًا لدينا ولدى الجالية المصرية بالسعودية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الهجرة، تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية أبنائها في الخارج، وتسعى دائمًا لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم ولأسرهم في مثل هذه المواقف الصعبة، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب حالة المصريين في الخارج وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحة أن الوزارة ستظل دائمًا على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في كل ما يتعلق بشئون المصريين في الخارج.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض شقيقين للموت اختناقًا، أثناء عملهما بالمنطقة الصناعية في الرياض، إثر سقوط أحدهما في بيارة ومحاولة الآخر إنقاذه أثناء عملهما، ما أدى إلى وفاتهما في الواقعة نفسها.

وزيرة الهجرة تطمئن على المواطن المصرى المصاب فى حريق عقار بالكويت 
 

كما تواصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت، من أجل الاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية، جراء حريق عقار اندلع بمنطقة النقيف بمحافظة الأحمدي بالكويت.

واطلعت وزيرة الهجرة على تفاصيل وتطورات الحادث؛ حيث تبين أنه كان يتواجد اثنان من المصريين في العقار، وحالتهما الصحية مستقرة؛ حيث خرج أحدهما فور تلقيه العلاج والاطمئنان على حالته الصحية، بينما المواطن المصري الآخر ما زال يتلقى العلاج جراء تعرضه للاختناق، وحالته الصحية مستقرة، ويتم التواصل مع الجهاز الطبي بالمستشفى لتحديد موعد خروجه فور تلقيه العلاج المناسب والاطمئنان على سلامته.

وأكدت السفيرة سها جندي متابعتها الحالة الصحية للمواطن المصري المصاب في الحادث، ووجهت الشكر للسلطات الكويتية على توجيه الرعاية اللازمة له، من خلال التنسيق القائم مع السفارة المصرية بدولة الكويت لحين خروجه من المستشفى وعودته لمسكنه، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.

كما وجهت وزيرة الهجرة الشكر لوزارة الخارجية، مثمنة سرعة استجابة السفارة والقنصلية المصرية بالكويت لمتابعة الحادث فور وقوعه والانتقال إلى المستشفى، والاطمئنان على المصابين المصريين، موضحة أن هناك اهتمامًا بجميع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم ومتابعتهم بشكل مستمر وتوفير كل الاحتياجات لهم.
 

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وزيرة الهجرة تطمئن على المواطن المصرى المصاب فى حريق عقار بالكويت

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