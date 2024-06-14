بعد تبكيره 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بعد تبكير موعد الصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انتهت وزارة المالية من صرف مرتبات شهر يونيو 2024 خلال الفترة من 9-13 يونيو، وزادت تساؤلات عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 وهل تم تبكيره أم لا؟.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وترصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد مرتبات يوليو ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم الخميس 18 يوليو ويستمر لمدة خمس أيام هي 18 و21 و22 و23 و24 و25 من نفس الشهر، في حين تصرف المتأخرات خلال أيام 8، 10، 11 يوليو المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

يجري صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم الخميس 22 أغسطس وتستمر لمدة 5 أيام هي 22 و25 و26 و27 و28 و29 من نفس الشهر، في حين تصرف المتأخرات خلال أيام 8، 11، 12 أغسطس المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

كما يتم صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم الأحد 22 سبتمبر وتستمر لمدة 5 أيام هي 22 و23 و24 و25 و26 و27 من نفس الشهر في حين تصرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة المالية إنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد تطبيق العلاوة الدورية الجديدة

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

