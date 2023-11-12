لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

ننشر لكم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لمساعدة أصحاب الإعاقات أو ذويهم.

و نستعرض لكم خلال السطور التالية رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لرابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وكيفية التسجيل.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الجانب، يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، من خلال عمل الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration

الخطوة الثانية "2": إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الخطوة الثالثة "3": الضغط على أيقونة «بحث».

الخطوة الرابعة "4": تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على رابط استعلام كشف طبي خدمات متكاملة عبر الرابط التالي:

http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0

الخطوة الثانية: اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة الكشف الطبى.

الخطوة الرابعة: الضغط على رابط الموقع الإلكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الخطوة الخامسة: اختيار استعلام وادخل الرقم القومي.

الخطوة السادسة: الضغط علي أيقونة "بحث".

الخطوة السابعة: تظهر نتيجة استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وغالبا ما تظهر خلال 7-14 يومًا، بعد اجراءه.

كيفية التسجيل لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الصدد، حددت وزارة التضامن مجموعة من الخطوات لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، تتمثل فيما يلي:

خطوة أولي: الدخول علي بوابة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration

خطوة ثانية: تسجيل طلبك من خلال بوابة بطاقة الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة.

خطوة ثالثة: ملء استمارة البيانات الأساسية.

خطوة رابعة: يظهر أمامك رقم الطلب الخاص بك، ويجب حفظه بشكل جيد.

خطوة خامسة: استعلم عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الخطوات السابقة.