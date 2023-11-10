موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024| كيفية الاستعلام عنها

ننشر لكم موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 وكيفية الاستعلام عنها، حيث ينتظر الكثير من المستفيدين، وذلك بعد أعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط وموعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة للعام الجديد 2023-2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المخصص لها.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي في منشور لها عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة سيكون مع نهاية شهر يناير القادم 2024.

كما أوضحت بأنه تم تخصيص سيارات لتسليم البطاقات لأصحابها تحت شعار «هنوصلك»، تتجول في محافظتي الإسكندرية والغربية، لاستخراج مليون بطاقة إضافية لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest.

الخطوة الثانية "2": على المستعلم ادخال الرقم القومي الخاص به.

الخطوة الثالثة "3": على المستعلم الضغط على أيقونة "بحث".

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا السياق، يمكن التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة باتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي الرابط الرسمي التالي:

http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

الخطوة الثانية: علي المواطن/ة كتابة البيانات المطلوبة.

الخطوة الثالثة: الحصول على موعد للكشف الطبي ومعرفة مكان إجرائه.

الخطوة الرابعة: تحدد اللجنة الطبية المختصة نوع الإعاقة.

الخطوة الخامسة: ادخال باقي الإجراءات.

الخطوة السادسة: سيرفع التقرير الطبي إلى وزارة التضامن.

الخطوة السابعة: الخضوع للكشف الوظيفي للتأكد من نسبة الإعاقة.

الخطوة الثامنة: في حالة القبول سترسل بياناتك للشركة المتعاقد معها لاستخراج البطاقة، من خلال إرسالها الي المنازل أو عن طريق مديريات التضامن الاجتماعي.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الجانب، نوفر للمواطنين مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، تتمثل فيما يلي:

الميزة الأولي: يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

الميزة الثانية: يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.

الميزة الثالثة: الدمج في المدارس.

الميزة الرابعة: يحق لصاحبها الجمع بين معاشين.

الميزة الخامسة: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

الميزة السادسة: الكشف المجاني في المستشفيات.

الميزة السابعة: الدمج في المعاهد والجامعات.

الميزة الثامنة: التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الميزة التاسعة: الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

الميزة العاشرة: الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الميزة الحادية عشر: خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

الميزة الثانية عشر: التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

الميزة الثالثة عشر: خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الميزة الرابع عشر: دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

الميزة الخامس عشر: خصومات على الأندية الرياضية.