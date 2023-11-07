رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والفحوصات المطلوبة لكل حالة

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والذي يوفر العديد من الامتيازات الخاصة لهم وييسر عليهم في حركة التنقلات من خلال الخصم عند ركوب المترو أو المواصلات العامة وكذلك الكشف المجاني في عدد من المستشفيات المخصصة والعديد من الامتيازات الأخرى.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والفحوصات المطلوبة للإعاقات المختلفة.

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

بعد فتح الرابط يتم كتابة الرقم القومي ثم الضغط على بحث

وتأتي النتيجة وفق الإجابات التالية التي يوضحها المجلس

رسالة "بيانات أساسية" عندها يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي

رسالة" غير مستوفي الاوراق" يجب تجهيز الابحاث والأشعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد أخر لإجراء الكشف الطبي

رسالة "تم الكشف" تم الكشف الطبي وجاري مراجعة الاوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل

رسالة "إعادة عرض" يجب الذهاب الى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

رسالة "مرتجع إلى اللجنة" يجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

رسالة "تم تحويل الطلب للتضامن" تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات

الفحوصات المطلوبة حسب نوع الإعاقة

يوضح موقع المجالس الطبية الفحوصات المطلوبة التي بها يتم تحديد نوع الإعاقة وبالتالي تسليم كارت الخدمات المتكاملة

في حالة الإعاقة السمعية: مقياس سمع - في حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

الإعاقة الحركية: الأشعات أو التحاليل أو رسم عصب حديثه للحاله.

الإعاقة البصرية: حدة الإبصار (مقياس النظر)- مجال الإبصار فى حال توافره - الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.

الإعاقة الذهنية

رسم مخ و روشتة حديثة بالعلاج: في حالات الصرع

إختبار ذكاء، في حالة كان عمر الطفل اكبر من 3 سنوات

تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات

تحليل الغدة الدرقية في حالة ان تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية

اشعة مقطعية في حالات إستسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي

أمراض القلب إحضار تقرير طبي من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل (موجات فوق صوتية على القلب - قسطرة تشخيصية لشرايين القلب فى حالات آلام الصدر المتكررة)