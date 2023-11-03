تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في توفير المزيد من التسهيلات والدعم للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات الدولة، وحددت الوزارة الشروط والأوراق المطلوبة من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الهمم، وكيفية حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة 2023، والأوراق المطلوبة.

خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

وتستعرض “الدستور” خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة، والشروط المطلوبة للتقديم.

وتتيح البطاقة المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة كافة الخدمات والإعفاءات من جميع الضرائب وكذلك من مصاريف دخول الأماكن العامة وأيضا المدارس والجامعات والخصومات بوسائل المواصلات، وغيرها من الخدمات.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتمثل شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك فيما يلي:

إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته

تقرير طبي مُعتمد من إحدى الجهات التالية:

مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو هيئاتها.

أو مستشفيات الشرطة.

أو المستشفيات الجامعية والتعليمية.

أو مستشفيات القوات المسلحة.

أو مستشفيات الجمعيات الأهلية.

أو المستشفيات الخاصة.

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