الجمعة 03 نوفمبر 2023
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مصر

خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في توفير المزيد من التسهيلات والدعم للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات الدولة، وحددت الوزارة الشروط والأوراق المطلوبة من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الهمم، وكيفية حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة 2023، والأوراق المطلوبة.

خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

وتستعرض “الدستور” خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة، والشروط المطلوبة للتقديم.

وتتيح البطاقة المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة كافة الخدمات والإعفاءات من جميع الضرائب وكذلك من مصاريف دخول الأماكن العامة وأيضا المدارس والجامعات والخصومات بوسائل المواصلات، وغيرها من الخدمات.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتمثل شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك فيما يلي:

  • إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته
  • تقرير طبي مُعتمد من إحدى الجهات التالية:
  • مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو هيئاتها.
  • أو مستشفيات الشرطة.
  • أو المستشفيات الجامعية والتعليمية.
  • أو مستشفيات القوات المسلحة.
  • أو مستشفيات الجمعيات الأهلية.
  • أو المستشفيات الخاصة.

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خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

  1. سجل طلبك من خلال البوابة (من هنا) وتأكد من تسجيل البيانات بدقه وذلك لأنها مسئولية قانونية وسوف يتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه
  2. وتأكد من أن الملفات المرفقة ستكون واضحة ومرفقة بشكل سليم.
  3. بعد ملئ بياناتك الشخصية سوف يجب ملء استمارة البيانات الأساسية “مجموعة أسئلة” والتأكد من الإجابة وتكون بمنتهى الدقة.
  4. عقب التسجيل سوف يظهر لك رقم الطلب الخاص بك - ورجاءً الاحتفاظ به، وليس معنى القيام بالتسجيل أنه قد تم قبول طلبك.
  5. قم بالاستعلام عن الطلب من خلال قائمة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
  6. في حالة قبول الطلب ستقوم بحجز موعد عبر قائمة الحجز بالبوابة وبعدها سوف يتوجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره بالموعد المحدد ومعك جميع الأوراق والمرفقات لكي يتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.
  7. وبناءً على كافة الخطوات والبيانات التي قد تم استيفائها سوف يتم تحديد درجة وأيضا نوع الإعاقة وإن كنت ستستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
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