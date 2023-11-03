الجمعة 03 نوفمبر 2023
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مصر

كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات المتكاملة واستعلام الكشف الطبي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة او بطاقة الخدمات المتكاملة هي وثيقة رسمية تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي، تُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت درجة الإعاقة ونوع الإعاقة، تُصدر البطاقة بثلاث ألوان، يشير كل لون إلى درجة الإعاقة.

وسنجيب من خلال هذا التقرير عن أكثر الأسئلة الشائعة بخصوص كارت الخدمات المتكاملة هي:

مميزات كارت الخدمات المتكاملة؟

من أين يتم استلام كارت الخدمات المتكاملة؟

ما هي الأمراض التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة؟

ازاي اعرف موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة؟

 

تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة

تُمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد نسبة إعاقتهم عن 50%، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي والوظيفي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

يمكن التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال بوابة الخدمات المتكاملة الإلكترونية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة التي يقيم بها الشخص ذو الإعاقة.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة، أو من خلال مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة التي يقيم بها الشخص ذو الإعاقة.

الاستعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة الإلكترونية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة.

اختر قسم "استعلام طلبات".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على زر "استعلام".

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة

التعليم: تمنح البطاقة الحق في الالتحاق بالمدرسة أو الجامعة، وتوفر لها خدمات المساعدة والتسهيلات اللازمة.

العمل: تمنح البطاقة الحق في الحصول على فرص عمل مناسبة، وتوفر لها خدمات التدريب والتأهيل.

الرعاية الصحية: تمنح البطاقة الحق في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتوفر لها خدمات العلاج والتأهيل.

النقل: تمنح البطاقة الحق في الحصول على وسائل نقل مناسبة، وتوفر لها خدمات النقل المجاني.

السكن: تمنح البطاقة الحق في الحصول على سكن مناسب، وتوفر لها خدمات الدعم السكني.

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الأمراض التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة

الإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة: وتشمل هذه الإعاقات ما يلي:

الشلل الدماغي.

الشلل الرباعي.

ضمور العضلات.

تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

الإعاقات المتعددة.

البتر متعدد الأطراف.

فقدان البصر التام.

فقدان السمع التام.

متلازمة داون.

صغر الرأس.

القزامة.

الإعاقات المتوسطة: وتشمل هذه الإعاقات ما يلي:

الإعاقة الحركية في طرف واحد.

إعاقة العين الواحدة، شرط أن تكون أقل من 6/18.

الإعاقة السمعية.

قصار القامة، “الطول أقل من 140 سم”.

الإعاقة البصرية.

أصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وأمراض الجهاز العصبي.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأمراض المزمنة التي تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة:

أمراض القلب: مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الصمامات القلبية وأمراض القلب الخلقية.

أمراض السكري: مثل السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني.

السرطان: مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم.

أمراض الجهاز العصبي: مثل التصلب المتعدد وباركنسون ومرض الزهايمر.

ويتم تحديد درجة الإعاقة ونوع الإعاقة من خلال لجنة طبية متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ولكي يتمكن الشخص ذو الإعاقة من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب عليه تقديم طلب للحصول على البطاقة من خلال مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة التي يقيم بها.

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