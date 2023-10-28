موقع المجالس الطبية.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين هي قرار من لجنة طبية مختصة تتكون من أطباء من مختلف التخصصات، يصدرون حكمًا بمدى استحقاق الشخص للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

يتم الكشف الطبي على الشخص المتقدم للحصول على السيارة في أحد مراكز الكشف الطبي التابعة للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بعد حجز موعد مسبق عبر موقع الإدارة.

سنجيب من خلال هذا التقرير عن التساؤلات التالية:

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين؟

حجز كشف سيارات المعاقين

الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يتضمن الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين مجموعة من الاختبارات والإجراءات، منها:

فحص الحالة الصحية العامة للمتقدم.

فحص الحالة العقلية للمتقدم.

فحص الحالة الحركية للمتقدم.

نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023

بناءً على نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، تصدر اللجنة الطبية قرارًا بأحد الحالات التالية:

صالح للحصول على السيارة: يحصل المتقدم على شهادة طبية تثبت حصوله على السيارة.

غير صالح للحصول على السيارة: يرفض طلب المتقدم للحصول على السيارة.

صالح للحصول على السيارة بعد إجراء تعديلات: يحصل المتقدم على شهادة طبية تثبت حصوله على السيارة بعد إجراء تعديلات على سيارته.

يمكن للمتقدم الاعتراض على قرار اللجنة الطبية، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

فيما يلي شرح لحالات نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين:

صالح للحصول على السيارة:

يحصل المتقدم في هذه الحالة على شهادة طبية تثبت حصوله على السيارة. تتضمن الشهادة بيانات المتقدم، ونوع الإعاقة التي يعاني منها، ودرجة الإعاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

غير صالح للحصول على السيارة:

يرفض طلب المتقدم في هذه الحالة للحصول على السيارة. يتم إبلاغ المتقدم بالقرار عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

صالح للحصول على السيارة بعد إجراء تعديلات:

يحصل المتقدم في هذه الحالة على شهادة طبية تثبت حصوله على السيارة بعد إجراء تعديلات على سيارته. تتضمن الشهادة بيانات المتقدم، ونوع الإعاقة التي يعاني منها، ودرجة الإعاقة، ونوع التعديلات المطلوبة، وتاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

يمكن للمتقدم إجراء التعديلات المطلوبة على سيارته في أي مركز صيانة سيارات متخصص في تعديلات السيارات للمعاقين.

ما عدد الأيام حتى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين؟

عادة ما تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين خلال 10 أيام عمل من تاريخ إجراء الكشف، يتم إبلاغ المتقدم بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

ومع ذلك، قد تختلف مدة ظهور النتيجة حسب حجم المركز الطبي الذي تم إجراء الكشف فيه وعدد المتقدمين.

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي عبر موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

النقر على أيقونة "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

إدخال كلمة المرور.

النقر على أيقونة "بحث".

ستظهر نتيجة الكشف الطبي في حالة توفرها.

في حالة عدم ظهور النتيجة، يمكن للمتقدم الاتصال بالمركز الطبي الذي تم إجراء الكشف فيه للاستعلام عن النتيجة.