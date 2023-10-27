يدويًا وإلكترونيًا.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يريد الكثير من المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة معرفة خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يعتبر كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي تُثبت إعاقة الشخص وتُحدد نوعها ودرجتها، تُمنح هذه البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، وتُمنح لهم الحق في الحصول على مجموعة من المزايا والتسهيلات.

تقديم كارت الخدمات المتكاملة

أولًا يجب معرفة كيفية تقديم كارت الخدمات المتكاملة

يمكن تقديم طلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل مهني.

الخطوات عبر البوابة الإلكترونية

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على أيقونة "خدمات ذوي القدرات الخاصة".

النقر على أيقونة "تقديم طلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة".

تسجيل البيانات الشخصية، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية والجنس والمحافظة والعنوان.

ملء استمارة البيانات الأساسية، والتي تتضمن مجموعة أسئلة حول نوع الإعاقة ودرجة تأثيرها على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية.

طباعة استمارة التعليمات.

حجز موعد لإجراء الكشف الطبي.

الخطوات من خلال مكتب التأهيل المهني

التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل مهني.

تقديم طلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقرير طبي من مستشفى عام يوضح نوع الإعاقة ودرجة تأثيرها على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية.

3 صور شخصية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن حالة طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على أيقونة "خدمات ذوي القدرات الخاصة".

النقر على أيقونة "استعلام عن الطلبات".

إدخال الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة.

النقر على زر "بحث".

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن طريق الهاتف.

الاتصال بالرقم التالي: 16438.

الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الموظف.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة.

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة مجموعة من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك: