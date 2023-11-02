خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتزامن مع استمرار حملة "هنوصلك" في جمع استمارات التسجيل من 172 قرية في 21 محافظة للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين، خاصة الفئات غير القادرة على التنقل أو دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتمثل فيما يلي:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

تسجيل البيانات على المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

وبعد ذلك يتم حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لتحديد نوع الإعاقة ودرجتها.

وبعد إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة، يجب اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة، وفى حالة الموافقة تُحدد نوع الإعاقة له ويستكمل إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي الخطوة التالية بعد اعتماده ورفعه على النظام الإلكتروني، لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد ذلك تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي باجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى الشخص.

وفى حالة القبول، تُرسل البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من قِبل الشركة المختصة التي جرى التعاقد معها.

وبعد الانتهاء من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم استلامها من مديرية التضامن الاجتماعي في حالة عدم إرسالها إلى عنوان منزل المتقدم المسجل في بيانات التسجيل على موقع الوزارة.

حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأطلقت وزارة التضامن حملة "هنوصلك" للوصول إلى مستحقي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في القرى والنجوع في 21 محافظة وتسجيل بيناتهم، خاصة المواطنين غير القادرين على الانتقال أو دفع تكاليف المواصلات لمكاتب التأهيل.

ويشارك في الحملة نحو 3500 متطوع من محافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ودمياط، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والاسماعيلية، والسويس، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء".

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