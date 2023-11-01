رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

لا يزال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وبوابة المجالس الطبية المتخصصة محل بحث الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز ومعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لإثبات الإعاقة، تزامنا مع انطلاق جولات مبادرة "هنوصلك" في جميع المحافظات لاستلام طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ويحظى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي بعمليات بحث مرتفعة، كونه المنصة الرسمية لتقديم طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عنها، التي تعد وثيقة رسمية لذوي الاحتياجات الخاصة تُمكنهم من الحصول على الامتيازات والحقوق التي تمنحها الحكومة لذوي الإعاقة.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر رابط rdis.moss.gov.eg.

كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة " بحث"

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

وفي حالة مواجهة أي مشكلة عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن الاتصال بالخط الساخن على رقم 16439 الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

موقع المجالس الطبية المتخصصة

وفي حالة الانتهاء من توقيع الكشف الطبي لإثبات الإعاقة وتحديد درجتها، وما إذا كان المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ضمن الفئات المستحقة له أم لا، يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر رابط smcegy.com.

إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

الضغط على كلمة دخول.

وستظهر نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميًا.

قد يهمك..

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وكيفية تفسير النتائج