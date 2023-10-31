الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين، من أكثر الخدمات التي يبحث الكثيرين عنها المواطنين من خلال مواقع البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، خلال الساعات الأخيرة.

كارت الخدمات المتكاملة

ويقدم كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين العديد من المميزات والخدمات المُختلفة، حيث يوجد في جميع محافظات مصر العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين يهتمون بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ومواعيد إجراء حجز الكشف الطبي على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة في جميع محافظات مصر بكل سهولة إلكترونيا للتسهيل على المواطنين الاستعلام عن هذا الكارت دون الذهاب إلى أي مكان، وإليكم خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا قم بكتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثالثا قم بالضغط على كلمة ” بحث”.

رابعا قم بالضغط على عرض النتيجة الخاصة بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

خامسا إذا تم قبولك قم بالضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونة الحجز.

سادسا قم بالذهاب إلى مكتب التأهيل الذى قمت باختياره.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والمستحقين له

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن موقف استخراج كارت الخدمات المتكاملة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

  • قم بزيارة موقع المجالس الطبية عن طريق النقر على هذا الرابط هنــــــــا.
  • قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.
  • اضغط على زر البحث.
  • ستظهر لك نتيجة الفحص الطبي.
  • إذا لم تظهر النتيجة، ستتلقى إشعارا بذلك.
  • يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر الاتصال بالرقم 19710.

 

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين. ويجب توفير نتيجة الكشف الطبي للمعاقين قبل عام 2023.

  • يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على تقرير طبي من المجلس الطبي.
  • يجب أن يكون المتقدم مصابًا بإعاقة تتضمن الخدمات المتكاملة.
  • يجب على المتقدم أن يكون مواطنًا مصريًا وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا.
  • يجب أن تتضمن الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة.
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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 ومميزات استخراج كارت الخدمات

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والمستحقين له

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