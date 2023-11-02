موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من الخدمات التي يبحث عنها المواطنين باستمرار على مواقع البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وزاد البحث خلال الساعات الأخيرة عن موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وتستعرض "الدستور" كافة التفاصيل في هذا التقرير.

تستمر وزارة التضامن في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص. إذ يتم تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة وبعد ذلك تصل للمتقدم رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف.

وتكون حالات الإعاقات الشديدة بالغة الشدة طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الصحة إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول علي الرابط التالي:

http://pod.mohp.gov.eg/

ثم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي.

الخطوة الثانية: تسجيل البيانات المطلوبة وهي: (الاسم رباعي، رقم البطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة الميلاد، الوظيفة، العنوان، رقم الهاتف المحمول، تحديد نوع الإعاقة).

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين. ويجب توفير نتيجة الكشف الطبي للمعاقين قبل عام 2023.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على تقرير طبي من المجلس الطبي.

يجب أن يكون المتقدم مصابًا بإعاقة تتضمن الخدمات المتكاملة.

يجب على المتقدم أن يكون مواطنًا مصريًا وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن تتضمن الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة.

الإعاقات التي تشترط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، فتشمل الخدمة، الإعاقات التالية:

- بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد

- الشلل الرباعى

- الشلل الدماغى

- ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف أو أكثر)

- حالات كف البصر

- متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ أو أقل)

- الاعاقات المتعددة

- طيف التوحد