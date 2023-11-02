الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تبحث شريحة كبيرة من من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات المختلفة عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تعتبر هذه البطاقة مهمة جدًا لهم لإجراء الكشف الطبي والوظيفي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة بهدف تحسين حياتهم والتي تشمل سيارة معفاة من الجمارك واستخدام كافة وسائل النقل المملوكة للقطاع العام بالمجان.

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

 وتقوم "الدستور" بإيضاح خطوات الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي. يجب على ذوي الإعاقات توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، والتي تحدد صلاحية المتقدم للحصول على هذه البطاقة.

 خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

 يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت أعلنت عدة خطوات على المستعلم اتباعها لمعرفة نتيجة الكشف الطبي عبر المجالس الطبية المتخصصة وهي كالتالي:

  • الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابــــــــــــــــــط.
  • الدخول إلى قسم أخبارنا.
  • اضغط على  «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة»، أو أدخل مباشرًة عبر هذا الرابـــــــط.
  • اختر استعلام.
  • ادخل الرقم القومي.
  • اضغط بحث.
  • على الفور يظهر موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات الاستعلام

متى يتم إجراء الكشف الطبي؟

أعلنت وزارة الصحة في بيان سابق أن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تظهر خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا. ويتم ربط نتيجة الكشف بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة.

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رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

حالات يمنح فيها كارت الخدمات المتكاملة 

أوضحت وزارة التضامن أنه يتم منح كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فقط، بهدف مساعدتهم في الاستفادة من المزايا والخدمات التي تم تقديمها لهم بموجب القانون. وأشارت إلى أنه يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأخضر والأزرق والأورجواني، حيث يتم تحديد درجة الإعاقة بناءً على لون الكارت.

مزايا كارت الإعاقة لعام 2023

أوضحت وزارة التضامن المزايا التي يقدمها كارت  الخدمات المتكاملة لحامليه، والتي تشمل ما يلي:

  • إتاحة جمع معاشين.
  • استخدام معظم وسائل النقل العام مجانًا أو بتخفيض جزئي.
  • فرصة التعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات.
  • فرصة الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • فرصة الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الإعفاء الجمركي على أجهزة التعويض.
  • إجراء الكشف الطبي مجانًا في المستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء من المصروفات المدرسية في كل المراحل التعليمية.
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رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات الاستعلام

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