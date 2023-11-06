يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، وقد فعلت المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمتقدمين بطلبات إثبات الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المرحلة الثانية لاستخراج الكارت الذكي التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

يرصد التقرير التالي خطوات الاستعلام عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة:

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر رابط pod.mohp.gov.eg.

اضغط على أخبارنا.

اضغط على الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

اختار المزيد ثم اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

اختار أيقونة استعلام.

ادخل الرقم القومي.

اضغط بحث.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة قبل توقيع الكشف الطبي على المتقدم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:-

1- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3- يجب حضور ولي الأمر أو الوصي في حالة الأطفال، مع إحضار صورة شهادة الميلاد مع الأصل للاطلاع.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

7- في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

8- يتم تقديم أشعة مقطعية على المخ في في حالة وجود تيبس مفاصل أو خزل نصفي طولي.

9- في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي يتم تقديم رنين مغناطيسي على المخ.