الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل إطلاق مبادرة "صوتك حقك" لتشجيع ذوي الإعاقة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتورة إيمان كريم،
الدكتورة إيمان كريم،

كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل مبادرة "صوتك حقك"، قائلة، إن المبادرة نابعة من الدستور والذي يحث على مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.

ونوهت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، بأن المجلس طرق الأبواب في القرى والنجوع لتوعية ذوي الهمم بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، لافتة إلى أن هناك برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إتاحة التدريبات لذوي الإعاقة، وتوضيح أساليب التعامل معهم.

وتابعت: نعمل على تدريبات مع الأسر للتوعية بطرق التعامل مع الشخص صاحب الإعاقة، ليؤدي دوره تجاه مجتمعه والحصول على حقوقه.

توفير التيسيرات اللازمة للوصول للجان الانتخابات

ولفتت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أنه من شروط وإيجابيات البروتوكول توفير التيسيرات اللازمة للوصول للجان الانتخابات، ووجود متطوعين وتعريفهم طريقة التعامل مع الشخص صاحب الإعاقة، وطريقة بريل لتتواصل معهم باللجان، وأيضا وجود ملصقات إشارية لأصحاب الإعاقة السمعية لسهولة الوصول والتعامل.

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