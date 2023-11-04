يرصد أهداف الحملة والغرض منها.. إنفوجراف عن حملة شارك بصوتك

أطلقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، السفيرة سها جندى، حملة "شارك بصوتك"، وذلك بهدف حث المصريين فى الخارج على أداء دورهم الوطنى، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

أهداف حملة «شارك بصوتك»

ويرصد "الدستور" خلال الإنفوجراف التالي حول أهداف حملة شارك بصوتك النقاط التالية:

- تستهدف الحملة إتاحة الفرصة لكل المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



- خلال الحملة تقوم الهجرة بعقد لقاءات للتواصل مع كل أعضاء الجاليات.



- تقوم الحملة بتشجيع الجميع فى دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية، والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم.



- تستهدف الحملة إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم فى الانتخابات.

تقوم غرفة العمليات بالإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، موجهة.



تعلن الهجرة خلال الحملة عن آليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين فى الخارج.



تقوم الحملة بنشر المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة المصريين بالخارج على معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت.

تسعى الحملة لإقامة أكثر من مقر للانتخابات فى الدول مترامية الأطراف في الاستحقاقات المقبلة.



يذكر إنه ستجرى أيام التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ١ و٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٣، بينما سيكون التصويت فى جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد ٥ و٦ و٧ يناير ٢٠٢٤.

ويمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون مميكنًا وساريًا متضمنًا الرقم القومى، ولرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصرى بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومى والإقامة موضحًا بها صورة الشخص.

وتسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحث المواطنين المقيمين بالخارج على القيام بدورهم الوطني من خلال المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية 2023/ 2024.

وأطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة "شارك بصوتك".