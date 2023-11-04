"شارك بصوتك".. تفاصيل حملة "الهجرة" لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحث المواطنين المقيمين بالخارج على القيام بدورهم الوطني من خلال المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية 2023-2024.

وأطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة "شارك بصوتك"

ويرصد "الدستور" خلال هذا التقرير أبرز المعلومات حول حملة "شارك بصوتك".

تسعى الحملة للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وضمن الحملة تسعى الهجرة على التواصل مع كافة أعضاء الجاليات وتشجيع الجميع في دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية والذهاب للجان للمشاركة بأصواتهم.

وتؤكد الحملة على أهمية أن يدلي كل مصري بالخارج – له حق الانتخاب – بصوته في هذه الانتخابات، للمشاركة في اختيار من يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم ويلبي طموحاتهم.

إنشاء غرفة عمليات لمتابعة التصويت

ومن المقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، والإجابة على كل أسئلتهم واستفساراتهم، في خطوة نحو تذليل أي عقبات أو تحديات أمام تصويت المصريين بالخارج، موجهة في هذا الصدد بعقد غرفة العمليات مبكرًا قبل موعد انعقاد الانتخابات المصرية في الخارج بوقت كاف حتى يتم معرفة كافة التحديات قبل انعقاد الاستحقاق

وتستقبل غرفة العمليات أية مقترحات خاصة بالمصريين في الخارج والتي من شأنها التيسير عليهم خلال عملية الاقتراع والرد على كافة استفساراتهم.

وتسعى وزارة الهجرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الخارجية لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية المقبلة

الآليات والضوابط الخاصة الخاصة بتصويت المصريين بالخارج

وتنشر وزارة الهجرة خلال موقعها الإلكتروني كافة الآليات والضوابط الخاصة الخاصة بتصويت المصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية.

وتسعى الهجرة بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لحل أي مشكلات أو تذليل أي عقبات تعيق المصريين بالخارج عن المشاركة الإيجابية.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى آليات الاستثمار غير المباشر للمصريين بالخارج ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات إلى الوطن، مؤكدة أن مصر تحرص على إتاحة كافة المحفزات والميزات للمصريين بالخارج في العديد من المجالات

توقيتات تصويت المصريين بالخارج

وحول توقيتات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.

وسجرى قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.