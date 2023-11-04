السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهاء مهلة فحص الطعون على الانتخابات الرئاسية الثلاثاء

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، مهلة فحص الطعون ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يوم 7 نوفمبر.

ومن المقرر أن تنتهي مدة فحص الطعون حتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قِبل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية.

ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك بحسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الطعون الانتخابات الرئاسية المقبلة جدول الزمنى الهيئة الوطنية للانتخابات

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