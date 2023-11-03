وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

خطوات الانتخاب للمصريين بالخارج

وتابعت الوزيرة أن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين؛ بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وكانت قد أطلقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، السفيرة سها جندى، حملة «شارك بصوتك»، لحث المصريين فى الخارج على أداء دورهم الوطنى، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وحسب بيان لوزارة الهجرة، جاء إطلاق هذه الحملة خلال أول لقاءات الوزيرة مع أقطاب الجاليات المصرية فى ٦ دول خليجية هى: السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، لتأكيد أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، إن «مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة فى بناء المستقبل»، مضيفة: «بمشاركتنا نؤكد حقنا، ونرسل رسالة للعالم بأن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم، وأن المشاركة الفاعلة تسهم فى صنع القرار السياسى».

وأضافت أنها ستلتقى المزيد من رواد وأقطاب الجاليات، ضمن حملة «شارك بصوتك»، التى أطلقتها الوزارة للتواصل مع كل أعضاء الجاليات، وتشجيع الجميع فى دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية، والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم.

وشددت على أن «الجمهورية الجديدة منحت المصريين فى الخارج حقهم الدستورى للمشاركة فى مختلف الاستحقاقات، ولذلك نؤكد أهمية المحافظة على هذه المكتسبات والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤».