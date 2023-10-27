شارك بصوتك.. حملة لتشجيع المصريين بالخارج على التصويت فى الانتخابات

أطلقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، السفيرة سها جندى، حملة «شارك بصوتك»، لحث المصريين فى الخارج على أداء دورهم الوطنى، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وحسب بيان لوزارة الهجرة، جاء إطلاق هذه الحملة خلال أول لقاءات الوزيرة مع أقطاب الجاليات المصرية فى ٦ دول خليجية هى: السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، لتأكيد أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، إن «مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة فى بناء المستقبل»، مضيفة: «بمشاركتنا نؤكد حقنا، ونرسل رسالة للعالم بأن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم، وأن المشاركة الفاعلة تسهم فى صنع القرار السياسى».

وأضافت أنها ستلتقى المزيد من رواد وأقطاب الجاليات، ضمن حملة «شارك بصوتك»، التى أطلقتها الوزارة للتواصل مع كل أعضاء الجاليات، وتشجيع الجميع فى دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية، والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم.

وشددت على أن «الجمهورية الجديدة منحت المصريين فى الخارج حقهم الدستورى للمشاركة فى مختلف الاستحقاقات، ولذلك نؤكد أهمية المحافظة على هذه المكتسبات والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤».

ووصفت الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها «عُرس ديمقراطى مصرى كبير»، ومن الأهمية أن يدلى كل مصرى فى الخارج، له حق الانتخاب، بصوته فى هذه الانتخابات، للمشاركة فى اختيار من يمثلهم ويعبّر عن تطلعاتهم ويلبى طموحاتهم.

وأفادت بأنه سيتم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم فى الانتخابات، والإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، موجهة بعقد غرفة العمليات هذه مبكرًا، قبل موعد انعقاد الانتخابات المصرية فى الخارج بوقت كافٍ؛ حتى تتم معرفة كل التحديات قبل انعقاد الاستحقاق، وموافاة الوزارة بأى مقترحات خاصة بالمصريين فى الخارج من شأنها التيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، والرد على كل استفساراتهم، مضيفة: «بدأنا بالفعل سلسلة للرد على مختلف الأسئلة الشائعة التى وردت من المصريين بالخارج على مختلف المنصات».

واستعرضت وزيرة الهجرة أبرز مخرجات لقائها مع رئيس ومستشارى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، والتنسيق مع وزارة الخارجية لتيسير مشاركة المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على موافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين فى الخارج، وكل الإجراءات التى من شأنها التيسير على مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات، وكيفية التصويت، متابعة: «سيتم نشر كل المعلومات على منصاتنا بمواقع التواصل الاجتماعى، حتى يتسنى للمصرى المقيم فى الخارج معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التى تساعده على المشاركة فى العملية الانتخابية».

وردًا على مقترح إقامة أكثر من مقر للانتخابات فى الدول مترامية الأطراف، قالت وزيرة الهجرة إن هذا المقترح كان ضمن النقاشات المطروحة خلال لقائها مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وستتم دراسته وإمكانية تطبيقه، خاصة فى الدول التى بها عمالة كبيرة فى مناطق بعيدة عن السفارات والقنصليات، وذلك عبر عقد لجان فى النوادى الثقافية أو المدارس المصرية فى الخارج، لكن فى استحقاقات انتخابية مقبلة، لتجهيز اللوجستيات المتعلقة بذلك.

وحول توقيتات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد ١ و٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٣، بينما سيكون التصويت فى جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد ٥ و٦ و٧ يناير ٢٠٢٤.

وأضاف: «يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون مميكنًا وساريًا متضمنًا الرقم القومى، ولرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصرى بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومى والإقامة موضحًا بها صورة الشخص».

وواصل: «ستتم قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين فى الانتخابات المقبلة عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودى على بطاقة الرقم القومى وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا».

وحول الزوج والأولاد البالغين الموجودين فى الخارج بتأشيرة زيارة، أو لأى سبب كان، قال «بندارى»: «يحق لكل مواطن مصرى فى الخارج أتمَّ ١٨ عامًا قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتى تمت فى ٢٥ سبتمبر، المشاركة فى هذا الاستحقاق الرئاسى، عبر الإدلاء بصوته فى المقر المحدد بالدولة التى يوجد بها».

وأضاف: «هناك نحو ١٣٧ مقرًا انتخابيًا فى السفارات المصرية حول العالم، والمشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج لا يحق له التصويت فى انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن».

وأكد «بندارى» أن الانتخابات الرئاسية ستتم فى المواعيد المعلنة، سواء المرحلة الأولى أو الإعادة حال حدوثها، مضيفًا: «سيُعقد مؤتمر صحفى لإعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية يوم ٩ نوفمبر، وسيتم التعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية وفترات الصمت الانتخابى».

ونبّه إلى أن «التصويت حق شخصى لصيق بالمواطن، بموجب الدستور، ولا يجوز التوكيل فى هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم فى الاستحقاق الرئاسى المقبل».

وأتم: «نعمل على تقديم إفادة بالمشاركة فى التصويت لمن يدلى بصوته، تحفيزًا للمصريين بالخارج على المشاركة، مع إتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنه ستكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة (برايل)، لأول مرة خارج مصر».

وأعرب المصريون فى الخارج عن ثقتهم فى حرية المشاركة واختيار من يمثلهم لقيادة السفينة وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن، مشيدين بالتنسيق بين وزارتى الهجرة والخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية، لتيسير مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.