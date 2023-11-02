الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجموعة المستثمرين بالخارج تعرب عن شكرها لوزيرة الهجرة على جهودها لدعم المستثمرين

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أعرب رجل الأعمال وائل حسن عن شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على جهودها ومساندتها الكبيرة للمستثمرين المصريين بالخارج، وكذلك متابعتها المستمرة لإجراءات إنشاء شركة المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدًا أن كافة الأمور تسير بشكل جيد وستشهد الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن إنشاء الشركة، كما شكرها على إعادة فتح مبادرة السيارات المصريين بالخارج.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة وحرص وزيرة الهجرة على استعراض كافة المستجدات ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين خاصة المستثمرين المصريين في الخارج، وكذلك تعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية 

الترويج لشركة المستثمريين المصريين بالخارج 

 

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الهجرة إن دور وزارة الهجرة بعد الانتهاء من تأسيس الشركة سيكون الترويج لها خارجيًا لدعوة مزيد من المستثمرين للاستفادة مما تقدمه الشركة، حيث تعتبر وزارة الهجرة نفسها الداعم والمحفز الرئيسي ونقف بكل قوة خلف أي عالم أو خبير أو مستثمر مصري بالخارج وندافع عن كل أولوياته ومصالحه.

وأكد رجل الأعمال مكسيموس باهمان، على أهمية وجود منصة تجمع فيها كل ما يتعلق بفرص وقوانين الاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، حتى يتمكن أي مستثمر يريد الاستثمار في مصر من الوصول للمعلومات بسهولة ويسر.

 

الاضطرابات الحالية يتأثر بها جميع دول العالم

 

وحرصت وزيرة الهجرة على الـتأكيد أن الاضطرابات الحالية يتأثر بها جميع دول العالم ورغم ذلك فإن الدولة المصرية لا تألو جهدًا لفتح فرص استثمارية جادة وهناك طفرات كبيرة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدة أن الدولة المصرية على استعداد تام لتقديم وتوفير الدعم والمساندة الكافية للمستثمرين بشكل عام وخاصة المستثمرين المصريين بالخارج والباب مفتوح للجميع في هذه المرحلة الهامة.

وفي نهاية حديثها، دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، المستثمرين المشاركين في الاجتماع  للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

سها جندي وزيرة الهجرة المصريين بالخارج المستثمرين المصريين بالخارج مبادرة السيارات

مواد متعلقة

سها جندى: دور الأزهر بارز فى تعزيز القوى الناعمة المصرية حول العالم وتوعية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها فى النزهة

نيويورك تايمز: التصعيد فى غزة يهدد الاقتصاد العالمى الهش

فى رسالة لبايدن.. أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكى" يحذرون من الانتقام الإسرائيلى فى غزة

"CNN": القصف الإسرائيلى الثانى على جباليا أثار غضبًا دوليًا ضد الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر