الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع "التضامن الاجتماعي"

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تصدرت تساؤلات الكثير حول كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الظاهرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من قبل المواطنين المتقدمين لاستخراجها لإثبات الإعاقة، وفقًا لما أظهرته محركات البحث الإلكترونية في مصر خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استمرار المرحلة الثالثة لإصدار الكارت الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني.

وتنوعت نتائج الاستعلام وفقًا لموقف كل متقدم على النحو التالي:- 

  1. تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي وتعني تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. تم الكشف وتعنى أن الكشف الطبي تم على صاحب الطلب.
  3. مرتجع للجنة وتعني إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.
  4. غير مستوفي الأوراق وتعني أن الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.
  5. إعادة العرض وتعني رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.
  6. البيانات الأساسية وتعنى أن الطلب في مرحلة التسجيل.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

وبعد الاطلاع على تفسير النتائج الظاهرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عند الاستعلام عن نتيجة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن معرفة موقف طلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على أيقونة بحث.
    ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.
  • وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة
  • وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

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