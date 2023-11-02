رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

تصدر رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم قائمة بحث الكثير من أصحاب المعاشات البالع عدد 11 مليون مواطن في مصر، خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع بدء صرف معاش شهر نوفمبر 2023 متضمنا الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس النواب بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش

في السياق، فعّلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات الجديدة عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين.

ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاص بحسابك في حالة امتلاك حساب فعال على موقع الهيئة.

وفي حالة عدم امتلاك حساب فعال، يمكنك فتح حساب جديد على الموقع من خلال اختيار أيقونة "إنشاء حساب جديد".

سجل البيانات المطلوبة لفتح الحساب، ثم أعد تسجيل الدخول.

وبعد تسجيل الدخول، اختر أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

حدد الاختيار المطلوب المراد معرفته من قائمة خدمات أصحاب المعاشات، والتي تتمثل في استعراض تطور زيادات المعاش، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

وفي حالة اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم الأول للأم.

الضغط على بدء الخدمة، وسيتم عرض بيانات المعاش، بما في ذلك قيمة المعاش.

الاستعلام عن الرقم التأميني

كما فعلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن الاستفادة من الخدمة مجانًا من خلال اتباع الخطوات التالية:-