الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الهيئة القومية للتأمينات
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

تصدر رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم قائمة بحث الكثير من أصحاب المعاشات البالع عدد 11 مليون مواطن في مصر، خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع بدء صرف معاش شهر نوفمبر 2023 متضمنا الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس النواب بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش 

في السياق، فعّلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات الجديدة عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين.

ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.
  • إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاص بحسابك في حالة امتلاك حساب فعال على موقع الهيئة.
  • وفي حالة عدم امتلاك حساب فعال، يمكنك فتح حساب جديد على الموقع من خلال اختيار أيقونة "إنشاء حساب جديد".
  • سجل البيانات المطلوبة لفتح الحساب، ثم أعد تسجيل الدخول.
  • وبعد تسجيل الدخول، اختر أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.
  • حدد الاختيار المطلوب المراد معرفته من قائمة خدمات أصحاب المعاشات، والتي تتمثل في استعراض تطور زيادات المعاش، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • وفي حالة اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم الأول للأم.
  • الضغط على بدء الخدمة، وسيتم عرض بيانات المعاش، بما في ذلك قيمة المعاش.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر الهيئة القومية للتأمينات

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

الاستعلام عن الرقم التأميني

كما فعلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن الاستفادة من الخدمة مجانًا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.
  • اختيار أيقونة خدمات التأمينية للمواطنين.
  • إدخال كافة البيانات الشخصية للراغب في الاستعلام في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة بدقة.
  • إدخال اسم الأم الأول.
  • وضع علامة صح على رمز أنا لست ربوت.
  • النقر على كلمة استعلم او عرض الرقم.
  • ظهور الرقم التأميني الخاص بالمستعلم.
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