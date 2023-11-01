مع أول أيام شهر نوفمبر حرص كافة المستفيدين من المعاشات معرفة رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر عبر جوجل، حيث أن بدأ أصحاب المعاشات والمواطنين جميع المستفيدين منها بصرف معاش نوفمبر 2023 وتكون منذ قليل، وذلك وفقًا للمواعيد التي قد أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لصرف معاشات شهر نوفمبر.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

وتستعرض "الدستور" جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وقيمة معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة، وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

ووفقًا لكافة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وأيضا المعاشات الجديد الصادر برقم (148) لسنة 2019، والذي سينص على صرف كافة المعاشات لمستحقيه باليوم الأول في كل شهر، بدأت جميع عمليات صرف معاشات نوفمبر لعام 2023 صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

يتم صرف معاشات نوفمبر لعام 2023 للفئة الأولى التي يبدأ المعاش التي تتقاضاه من 1000 جنيه، يومي (الأربع والخميس) 1 و2 نوفمبر. يتم صرف معاشات نوفمبر لعام 2023 للفئة الثانية التي يبدأ معاشها من 2000 جنيه، في يومي (الجمعة والسبت) 3 و4 نوفمبر. يتم صرف معاشات نوفمبر لعام 2023 للفئة الثالثة التي يبدأ المعاش التي تتقاضاه من 3000 جنيه، في يومي (الأحد والاثنين) 5 و6 نوفمبر.

معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

وأكد اللواء جمال عوض، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سوف يتم صرف المنحة الاستثنائية الجديدة لكافة أصحاب المعاشات والمستفيدين وتكون بأثر رجعي من شهر أكتوبر بشهر نوفمبر الجاري 2023.

وأوضح اللواء جمال عوض، أن تكون أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يتاح أن يصرفوا المنحة الاستثنائية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر في شهر نوفمبر، وتكون بزيادة قدرها 600 جنيه وذلك تعويضًا عن عدم صرفها في شهر أكتوبر مع كافة معاشات شهر نوفمبر 2023.

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الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023