اليوم.. صرف معاشات نوفمبر 2023 بالأثر الرجعى للزيادة الاستثنائية

يبدأ اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 صرف معاشات شهر نوفمبر بالأثر الرجعي للزيادة الاستثنائية، لجميع المستحقين من أصحاب المعاشات بماكينات الصراف الآلى ومكاتب البريد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموعد الذي سيتم فيه صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، والمقرر له أن يكون اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر.

موعد تطبيق المنحة الاستثنائية على المعاشات

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهي بقيمة 300 جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة يستفيد منها 11 مليون شخص ممن ينتمون لفئة أصحاب المعاشات.

الأربعاء 1 نوفمبر.. صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 بأثر رجعي

الأربعاء 1 نوفمبر، وعلى مدار 6 أيام، ووفقا لـ صندوق التأمينات الاجتماعية سوف يتم صرف المعاشات بأثر رجعى للزيادة الاستثنائية التى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

أماكن صرف المعاشات

اتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات العديد من الأماكن لصرف المعاش الشهرى وهى كالتالى:

- منافذ البريد المصري على مستوى الجمهورية.

- فروع البنوك والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

الاستعلام الإلكتروني عن معاشات نوفمبر 2023

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2023، من خلال الموقع الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

كتابة اسم المستخدم المستفيد من المعاش خلال الخانات المخصصة لذلك.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.