غدا.. صرف معاشات نوفمبر 2023 بالمنحة الاستثنائية بمختلف المحافظات

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداداتها لصرف معاشات نوفمبر، غدا الأربعاء.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستعلام عن الرقم التاميني

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال الضغط على ​​بدء الخدمة، اختيار الاستعلام عن الرقم التأمينى​ عن طريق الرقم القومي، ثم يتم كتابة الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب ثم إرسال الطلب وإظهار بيانات الرقم التأمينى.

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف من خلال المنافذ المختلفة ومنها:-

من خلال ماكينات الصرف الألى للبنوك.

طريق الهواتف المحمولة.

طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصرى.

منافذ البريد منعا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لاصحاب المعاشات إختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال عدة خطوات وهي:

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني​ عن طريق الرقم القومي.

- كتابة الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

-إرسال الطلب وإظهار بيانات الرقم التأميني.

ووجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التى تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات

بنك ناصر

من جانبها، استعدت وزارة التضامن، لصرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة فى مختلف المحافظات.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.