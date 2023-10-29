الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأربعاء.. بدء صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

معاشات
معاشات

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات نوفمبر، الأربعاء المقبل، بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وذلك وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

وكانت قد قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم  إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الإنعقاد القادم في الإسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

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منافذ صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أكدت الهيئة أنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 من خلال عدة منافذ هى:-

من خلال ماكينات الصرف الألى للبنوك.

طريق الهواتف المحمولة.

طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصرى.

منافذ البريد منعا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لاصحاب المعاشات إختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

الاستعلام عن الرقم التأميني

أكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال الضغط على ​​بدء الخدمة، اختيار الاستعلام عن الرقم التأمينى​ عن طريق الرقم القومي، ثم يتم كتابة الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب ثم إرسال الطلب واظهار بيانات الرقم التأمينى.

التضامن الاجتماعي المنحة الاستثنائية وزارة التضامن الرقم التأميني التضامن

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