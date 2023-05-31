غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، فى صرف معاشات شهر يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، مع تيسير كل الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأكدت الهيئة أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات منذ ابريل الماضي.

إجراءات الحصول على المعاش الاستثنائي

إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي (اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية).

سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به (التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي (منح / تحسين) ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

الرقم التأميني

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم والاسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

تغيير بيانات المنشآة​

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يمكن لصاحب العمل تغيير بيانات المنشأة​ من خلال إخطار مكتب الهيئة المختص بالنموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه.