رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وموعد صرف معاشات نوفمبر 2023

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع إعلان موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 وطلب البعض على معرفة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.

صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

ويرغب الكثيرون معرفة مدد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وغيرها من الخدميات التي تقدمها بوابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وتستعرض "الدستور" ضمن سلسلتها الخدمية التي تقدمها على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلًا عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يوم 1 نوفمبر بالزيادات الجديدة المعلنة من قبل الحكومة المصرية، ويستمر صرف المعاشات خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر.

كما كشف الدكتور جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم تطبيق المنحة الاستثنائية اعتبارا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، بقيمة إجمالية تصل إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها 11 مليون شخص لفئة أصحاب المعاشات.

رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

يمكنك الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط هنــــــــــا.

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر يوم 1 نوفمبر وتستمر حتى يوم 6 نوفمبر 2023 بالزيادات الجديدة المعلنة من رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر أن يتم صرف العلاوات الخمسة خلال شهر مارس المقبل 2024 للدورة الثانية وسيتم صرف الدفعة الثالثة خلال شهر سبتمبر المقبل 2024.

وسيصل الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي بقيمة 1105 جنيهات، وسوف يصبح في يناير القادم بقيمة 1300 جنيه، كما سيصل الحد الأقصى إلى 8720 جنيه، في حين سيصل في يناير 2024 إلى 10000 جنيه.