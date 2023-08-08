الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

يكثر البحث عن رابط استعلام عن التأمينات بالرقم القومي وبالأخص الرقم التأميني والذي يفيد الأشخاص المؤمن عليهم في العديد من الإجراءات باعتباره النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد  في نظام التأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي

نستعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الرقم التأميني للمؤمن عليه بالرقم القومي من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 

  • يكون الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.
  • بعد فتح الصفحة يجب الضغط على ​​بدء الخدمة.
  • ثم  إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومى للمستعلم, والاسم الأول للأم.
  • ثم الضغط  على أيقونة أنا لست روبوت.
  • وكذلك الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
  • بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.
  • كما يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الخط الساخن عبر الرقم 16217.

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وخطوات استخراجه

كيف يمكن الحصول على رقم تأميني 

يمكن استخراج الرقم التأميني من خلال التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي وتكون سارية وتقديم طلب الموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

يمكن من خلال موقع الهيئة كذلك الاستفادة بعدد من الخدمات منها خدمات المؤمن عليهم، خدمات أصحاب الأعمال، خدمات أصحاب المعاشات، خدمات المستفيدين، خدمات لغير المصريين.

 كما يوجد خدمة العمالة غير المنتظمة، وخدمة تسجيل رقم تأمين، التأمين على العمالة غير المنتظمة، وعرض السيارات المملوكة لمالك، واستعراض كشف حساب السيارة، والتأمين على عمال النقل البحري وغير ذلك.

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رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2023 .. ومواعيد عمل هيئة التأمينات

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مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2023 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

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