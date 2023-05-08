رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وخطوات استخراجه

ازداد البحث عن رابط الاستعلام عن الرقم التأميني عبر المنصات الإلكترونية والذي يعد أحد أبرز مسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والخاصة وفقا لقانون العمل حيث يمكن من خلاله فتح ملف تأميني للموظف حيث أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي الممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل أون لاين من خلال الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني

يستطيع كافة موظفي الدولة والقطاع الخاص حاليا الحصول على رقم ملف التأمينات الاجتماعية الخاص بهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتابعة بشكل رسمي إلى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا) من بإدخال الريقم القومي المكون من 14 رقم واسم الأم ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد للشخص الراغب في المعرفة تفاصيل ملفه التأميني.

كما أتاحت الهيئة الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الخط الساخن عبر الرقم 16217 أو من خلال الموقع افلأكتروني للهيئة وذلك دون الذهاب إلى أقرب مكتب تأميني حيث يتلقي المكالمات مجموعة مدربة من الموظفين من شأنهم التعامل المباشر مع الجمهور وإيجاد حل لكافة المشاكل التي يتعرضون إليها.

خطوات معرفة الرقم التأميني

يمكن الحصول على كافة البيانات التأمينية من خلال الموقع الإلكتروني لموظفي القطاع العام والخاص حيث يمكن من خلاله معرفة مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أو استخراج برنت تأميني أو معرفة الأجور الخاصة بكل مدة وذلك بإتباع الخطوات اللازمة وهى كما يلي :-

الدخول عبر الموقع الرسمي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار لأيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي المكوت من 14 رقم بدقة.

الضغط على كلمة بدء الخدمة.

وضع علامة صح على لست روبوت.

الضغط على كلمة الاستعلام.

ظهور كافة البيانات الخاصة بالملف التأميني للشخص المؤمن عليه.

ويعد هذا من ضمن الخطة الرقمية التي تسعى الدولة إلى تطبيقها في كافة الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين في محتلف المجالات وذلك لعدم إهدار الوقت والجهد داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية في ظل تكنولوجيا العصر حيث يتم ذلك في خلال بعض ثوان.

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